"النشرة": قوة إسرائيلية نفذت تفجيرًا في أحد أحياء كفركلا ليلًا

توغلت قوة اسرائيلية بعد منتصف ليل السبت في بلدة كفركلا ونفذت تفجيرا في احد احياء البلدة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الحنوب.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​​​لبنان​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.