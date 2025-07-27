حزب بريطاني هدد بفرض إجراء تصويت في البرلمان على الاعتراف بدولة فلسطينية

هدد حزب بريطاني معارض في البرلمان بطرح مشروع قانون للاعتراف بدولة ​فلسطين​ية و"فرض التصويت" عليه في حال استمر رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​ برفض هذه الخطوة.

وأعلن الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو لاستقلال اسكتلندا، أنه سيتقدم بمشروع قانون للاعتراف بفلسطين، عند انتهاء العطلة الصيفية للبرلمان إذا لم يبدل ستارمر موقفه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه أكد على ضرورة أن يكون ذلك جزءا من عملية السلام في الشرق الأوسط.

ويأتي تهديد الحزب الوطني الاسكتلندي بعد أن طالب أكثر من 220 نائبا ​بريطانيا​، بينهم العشرات من حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه ستارمر، الجمعة بأن تحذو الحكومة حذو فرنسا وتعترف بدولة فلسطينية.

وجاءت هذه الدعوة بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في اجتماع للأمم المتحدة في أيلول.