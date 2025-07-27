شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: قوافل مصرية ومبادرات متكاملة لدعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن الدولة المصرية أثبتت مجددًا التزامها العميق بدعم الشعب الفلسطيني عبر سلسلة من الإجراءات الإنسانية والسياسية المستمرة، وأوضح أن إرسال الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية يعكس حرص القيادة المصرية على تخفيف معاناة أهالي غزة، رغم العقبات التي تفرضها سلطات الاحتلال.

وأضاف أن مصر لا تقتصر على الدعم الميداني بل تسعى بكل قوة لتثبيت الهدوء ووقف التصعيد عبر اتصالاتها مع الأطراف الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن هذا الدور يجعلها حجر زاوية في أي تسوية مستقبلية. وأشار إلى أن القيادة المصرية تتابع أوضاع القطاع ساعة بساعة، وتوجه الأجهزة المختصة بالتحرك السريع لإنقاذ المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد عبد العزيز، أن الحكومة المصرية تعمل مع منظمات الإغاثة لضمان وصول المساعدات وعدم عرقلتها، في وقت يشهد فيه القطاع نقصًا حادًا في الوقود والمياه. وأوضح أن المبادرات المصرية تتكامل مع الدور الشعبي حيث أطلقت أحزاب ونقابات حملات تبرع موسعة.

ولفت إلى أن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وجود وهوية، وأن استمرار الدعم دليل على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين. واختتم عبد العزيز حديثه بالتشديد على أن أي مبادرات تقوم بها مصر تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى لحماية الشعب الفلسطيني.