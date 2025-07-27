سلطات تايلاند أعلنت استعدادها لبدء حوار مع كمبوديا لإنهاء النزاع

أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، عن موافقتها المبدئية على الدخول في وقف لإطلاق النار مع كمبوديا وبدء "حوار ثنائي" لإنهاء النزاع الذي اندلع بين الدولتين في جنوب شرق آسيا وأسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل.

وجاء بيان وزارة الخارجية التايلاندية بعد تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف فيه عن إجرائه محادثات مع زعيمي الدولتين اللذين أبديا موافقتهما على اللقاء و"التوصل سريعا" إلى وقف لإطلاق النار.

وأكدت الوزارة التايلاندية حصول اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومثام ويشاياشاي.

وأضافت "تود تايلاند أن ترى نية صادقة من الجانب الكمبودي".

وخاضت القوات العسكرية التايلاندية والكمبودية اشتباكات لثلاثة أيام متتالية على طول حدودهما المشتركة أدت إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص.