"حماس": اعتراض الاحتلال للسفينة حنظلة واحتجاز ركابها جريمة قرصنة وتحد سافر لإرادة الإنسانية

أشارت حركة "​حماس​"، في بيان، إلى أن "اعتراض الاحتلال للسفينة حنظلة واحتجاز ركابها جريمة قرصنة وتحد سافر لإرادة الإنسانية وكشف لزيف الاحتلال"، وذلك بعد اقتحمت قوات إسرائيلية السفينة "حنظلة" التابعة لمجموعة "أسطول الحرية" المؤيدة لفلسطين والتي كانت تبحر إلى ​غزة​.

ولفتت الحركة إلى أنهت تحمل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "المسؤولية عن سلامة المتضامنين وندعو لاستمرار تسيير القوافل البحرية حتى كسر الحصار" المفروض من إسرائيل على غزة.

وشددت على "أننا نثمن شجاعة المتضامنين الدوليين ورسالتهم وصلت إلى شعبنا والعالم رغم التهديدات الصهيونية"، مطالبة الأمم المتحدة بإدانة "جريمة القرصنة ومحاسبة الاحتلال على عدوانه المتواصل وحرب الإبادة ضد غزة".