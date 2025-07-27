"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: ترامب لم يضغط على نتانياهو بالأشهر الماضية لإنهاء الحرب بغزة

أشار موقع "أكسيوس" الأميركي نقلًا عن مسؤولين إسرائيليّين، إلى أنّ "الرّئيس الأميركي دونالد ترامب لم يمارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الأشهر الماضية، لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
ولفت المسؤولون إلى أنّ "ترامب قال لنتانياهو في معظم الاتصالات، بأن يفعل ما يجب عليه فعله في غزّة، وشجّعه في بعض الحالات على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حركة حماس".
وذكر "أكسيوس" نقلًا عن مصادر، أنّ "أعضاء بإدارة ترامب يُقرّون سرًّا بعدم جدوى استراتيجيّتهم في غزّة، ولم يقرّروا كيف سيغيّرونها".
