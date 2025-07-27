ماكرون: فرنسا تعمل على إشراك دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "فرنسا تعمل على إشراك دول أخرى في الاعتراف بدولة ​فلسطين​"، مجددا التأكيد على مزقفه السابق بأن "فرنسا بدولة فلسطين في شهر أيلول المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة"، في وقت تواجه فيه هذه الخطوة اعتراضًا شديدًا من قبل أميركا وإسرائيل.

ولفت ماكرون في تصريح إلى "أنني بحثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل الدفع نحو ​حل الدولتين​"، مضيفًا "يجب فعل كل ما يلزم لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين".

وقال إن "مؤتمر نيويورك في 28 و29 تموز يجب أن يطلق مسارا جديدا لحل دائم على أساس حل الدولتين"، مشددا على أنه "لا يمكن أن نقبل بموت الأطفال جوعا في غزة"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ تشرين الأول 2023.

وأشار ماكرون إلى أنه "يجب وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى وإدخال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة ونزع سلاح حماس".

وأوضج أن "الوضع الإنساني في غزة غير مقبول ويهدد بمجاعة ونزوح جماعي".

ورأى ماكرون أن "دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل هو الطريق إلى السلام".