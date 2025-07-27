الارشيف / اخبار العالم

أمريكا.. طعن 11 شخصا في أحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن

أ ف ب - واشنطن

الدمام - شريف احمد - تعرض 11 شخصا على الأقل للطعن في متجر شهير بولاية ميشيغن الأميركية السبت، حيث أكدت الشرطة اعتقال مشتبه به بارتكاب الاعتداء.
وقال مركز مونسون الطبي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "نؤكد أن 11 ضحية يتلقون العلاج حاليا" عقب الاعتداء الذي وقع في مدينة ترافيرس.

حادث طعن

وأعلنت شرطة ولاية ميشيغن أن السلطات تحقق في "حادث طعن" في مدينة ترافيرس، مضيفة أن "المشتبه به قيد الاحتجاز، والتفاصيل محدودة حاليا".
وتعد مدينة ترافيرس وجهة سياحية شهيرة بفضل قربها من بحيرة ميشيغن وغيرها من البحيرات العظمى.
أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

