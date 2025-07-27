شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. طعن 11 شخصا في أحد المتاجر الكبرى بولاية ميشيغن والان نبدء بالتفاصيل

حادث طعن

الدمام - شريف احمد - تعرض 11 شخصا على الأقل للطعن في متجر شهير بولاية ميشيغن الأميركية السبت، حيث أكدت الشرطة اعتقال مشتبه به بارتكاب الاعتداء.وقال مركز مونسون الطبي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي "نؤكد أن 11 ضحية يتلقون العلاج حاليا" عقب الاعتداء الذي وقع في مدينة ترافيرس.وأعلنت شرطة ولاية ميشيغن أن السلطات تحقق في "حادث طعن" في مدينة ترافيرس، مضيفة أن "المشتبه به قيد الاحتجاز، والتفاصيل محدودة حاليا".وتعد مدينة ترافيرس وجهة سياحية شهيرة بفضل قربها من بحيرة ميشيغن وغيرها من البحيرات العظمى.