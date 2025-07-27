الداخلية السورية: القبض على متزعم "غرفة عمليات الساحل" الخارجة عن القانون بالساحل السوري

أعلنت ​وزارة الداخلية السورية​، أنّ "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على المدعو مالك علي أبو صالح، متزعّم "غرفة عمليّات السّاحل" الخارجة عن القانون في منطقة ​الساحل السوري​".

وأشارت إلى أنّ "القيادة تمكّنت أيضًا من إلقاء القبض على المدعو الوضاح سهيل إبراهيم، وهو أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المتورّطين في تنفيذ اعتداءات على حواجز أمنيّة ونقاط عسكريّة خلال شهر آذار الماضي"، لافتةً إلى أنّ "مديريّة الأمن الدّاخلي في منطقة جبلة، ألقت القبض على أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المدعو إبراهيم نضال عثمان، بالإضافة إلى كلّ من ماهر نضال عثمان وماهر حسين أحمد علي من المجموعة نفسها، وذلك لتورّطهم في تنفيذ عمليّات إرهابيّة استهدفت مواقع عسكريّة وأمنيّة تابعة للدّولة السّوريّة بتاريخ السّادس من آذار 2025".