شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد غنيم: المشاركة بالانتخابات واجب وطنى ورسالة دعم للدولة وللرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة 2025 هي استحقاق دستوري وواجب وطني على كل مصري حريص على مستقبل بلاده، مشددًا على أن الصوت الانتخابي هو أداة المواطن في التعبير عن إرادته والمساهمة في بناء وطنه فى ظل الظروف الراهنة.

وقال غنيم، كلمته اليوم خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، إن مصر تمر بمرحلة فارقة فى ظل أحداث جيوسياسية تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يشاركوا بفعالية في رسم السياسات وصنع القرار من خلال ممثليهم تحت القبة، مؤكدًا أن الانتخابات ليست مجرد مناسبة عابرة، بل هي فرصة لتحديد المصير وعدم ترك القرار في يد غيرك، وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة التى لا هدف منها سوى عودة الفوضى مرة أخرى.

وتابع: "المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تُعد رسالة قوية لكل من يراهن على المقاطعة، وهي تأكيد واضح على وقوف المصريين خلف دولتهم ومؤسساتهم الوطنية"، داعيًا جموع المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الديمقراطي، فى ظل الجمورية الجديدة التى تتسع الجميع.

ووجه غنيم تحية تقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بجهوده المتواصلة في ترسيخ دعائم الاستقرار، وبناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات يستوجب من الجميع الدعم والمساندة من خلال المشاركة الواعية في الاستحقاقات الوطنية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أن صوت كل مواطن هو شهادة ثقة في الدولة، ودعامة أساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية، مشددًا على أن مصر تستحق أن يكون الجميع صفا واحدا، من أجل حاضر مستقر ومستقبل أفضل، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأها الرئيس السيسى على مدار السنوات الماضية.