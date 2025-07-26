الإمارات تعلن استئناف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت دولة الإمارات، يوم السبت، أنها ستقوم باستئناف إسقاط المساعدات الإنسانية جوا على غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث تسبب الجوع بوفاة أكثر من 1100 فلسطيني.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، أن الوضع الإنساني في غزة "وصل إلى نقطة حرجة لم يسبق لها مثيل".

وكتب على منصة "إكس": "سنواصل تقديم المساعدات لمن هم في أشد الحاجة إليها، سواء عبر البر أو الجو أو البحر، وسنستأنف عمليات الإسقاط الجوي على الفور"، مجددا التأكيد على أن التزام بلاده بتخفيف معاناة الفلسطينيين "ثابت لا يتزعزع".

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة بسبب الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي تفاقمت بعد إغلاق المعابر في مايو، ما أدى إلى انهيار منظومة إمدادات الغذاء.

وتُحذر جهات دولية وعربية من أن الكارثة قد تتفاقم بشكل أكبر في حال لم يتم السماح بدخول المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

ووفقاً لتقرير صادر عن التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، فإن عددا كبيرا من سكان غزة يواجهون مستويات "كارثية" من انعدام الأمن الغذائي، وأدانت 25 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، ما وصفته بـ"تقطير" المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن استشهاد أكثر من 1000 مدني أثناء محاولتهم الحصول على الطعام هو أمر "صادم".

وبحسب الأمم المتحدة، استشهد ما يزيد عن 1000 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، بينهم 201 شخصا على طرق المساعدات، فيما استشهد الآخرون في نقاط التوزيع، كما أُصيب آلاف المدنيين الآخرين خلال تلك المحاولات.

وناشدت أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية الحكومات بفتح المعابر البرية فورا، واستعادة تدفق الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية إلى غزة، إلى جانب الدعوة لوقف إطلاق نار فوري.

وقدمت الإمارات منذ بداية الحرب أكثر من 40% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، بما في ذلك أكثر من 65 ألف طن من الإمدادات الغذائية والطبية.

ويوم الإثنين الماضي، أرسلت الإمارات سفينة "خليفة 8"، التي نقلت 7166 طنا من المساعدات إلى القطاع.

وفي إطار الجهود الإغاثية، أقامت الإمارات خمسة مخابز أوتوماتيكية في مدينة العريش المصرية لتوفير الخبز لأكثر من 420 ألف شخص، كما أنشأت ست محطات لتحلية المياه تنتج 1.2 مليون لتر يوميا، لتغطية احتياجات نحو 600 ألف نسمة، إضافة إلى إرسال صهاريج مياه عبر أكثر من عشر سفن مساعدات.

وتأتي هذه الجهود في سياق التزام إماراتي مستمر بدعم الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات في مواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة.