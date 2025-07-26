وفاة طبيب قاد جهود الأمم المتحدة ضد إيبولا وكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - توفي الطبيب البريطاني ديفيد نابارو الذي قاد استجابة الأمم المتحدة لبعض أكبر الأزمات الصحية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك إنفلونزا الطيور وإيبولا وجائحة فيروس كورونا.

وأكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وفاة نابارو.

وكتب تيدروس، اليوم السبت عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "ديفيد كان مناصرا عظيما للصحة العالمية والعدالة الصحية، ومرشدا حكيما وكريما للعديد من الأشخاص. لقد وصل عمله إلى عدد كبير من الأشخاص على مستوى العالم وأثر فيهم".

عمل نابارو مبعوثا خاصا لمنظمة الصحة العالمية للتأهب والاستجابة لجائحة كوفيد-19 ومبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيبولا.

ومنح الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، نابارو لقب فارس في 2023 على إسهاماته للصحة العالمية حيث كان واحدا من ستة مبعوثين خاصين إلى منظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19.

وحاز جائزة الغذاء العالمية لعام 2018 عن عمله في قضايا الصحة والجوع.

كما كان مرشحا لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية في 2017 لكن تيدروس تفوق عليه في الجولة النهائية من التصويت.