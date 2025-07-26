حثّ الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري الحاكم في ​النيجر​، على إطلاق سراح الرئيس السابق محمد بازوم الذي أطاحه الجيش واعتقله في 26 تموز 2023. وتم احتجاز بازوم مع زوجته خديجة في جناح بالقصر الرئاسي، ولم يغادر المبنى مذاك وفق محاميه.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي دعا المجلس العسكري في النيجر للإفراج عن بازوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.