"النشرة": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم الإسرائيلي باتجاه أطراف كفرشوبا

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّه "يُسجّل في هذه الأثناء، تمشيط بالأسلحة الرشّاشة من موقع رويسات العلم الإسرائيلي، باتجاه أطراف بلدة ​كفرشوبا​".

