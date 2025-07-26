تحديد مراسم الدفن والتعازي بالفنان زياد الرحباني

- 1/2
حُدِّد موعد دفن الفنّان اللّبناني الكبير زياد الرحباني، حيث يُحتفل بالصّلاة لراحة نفسه السّاعة الرّابعة من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل 28 تمّوز، في كنيسة رقاد السيدة- المحيدثة (بكفيا).
وتُقبل التعازي قبل الدّفن وبعده في صالون الكنيسة، ابتداءً من السّاعة الحادية عشرة قبل الظّهر ولغاية السّاعة السّادسة مساءً، ويوم الثلثاء 29 تمّوز في صالون الكنيسة أيضًا، ابتداءً من السّاعة الحادية عشرة قبل الظّهر ولغاية السّاعة السّادسة مساءً.
