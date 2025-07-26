"الجديد": لقاء بري- سلام كان مشحونًا بالرسائل الدولية التي تؤشر لأجواء سلبية يعيشها لبنان

أشارت معلومات قناة "الجديد"، إلى أنّ "وزير العدل عادل نصار سيوقّع التشكيلات القضائية بعد إحالتها إليه، علمًا بأنّها أتت وللمرّة الأولى بعد مقابلات مع عدد غير قليل من القضاة".
من جهة ثانية، أوضحت معلومات "الجديد"، أنّ "لقاء رئيس مجلس النّواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، كان لقراءة نتائجِ زيارة الأخير إلى باريس والملفّات اللّبنانيّة والتّشكيلات القضائيّة"، لافتةً إلى أنّ "اللّقاء كان مشحونًا لجهة الرّسائل الدّوليّة الّتي حملها سلام من باريس، والّتي تؤشّر إلى أجواء سلبيّة يعيشها لبنان على المستويَين الأمني والسّياسي على حدّ سواء".
