"الجديد": لقاء بري- سلام كان مشحونًا بالرسائل الدولية التي تؤشر لأجواء سلبية يعيشها لبنان

أشارت معلومات قناة "الجديد"، إلى أنّ "وزير العدل ​عادل نصار​ سيوقّع ​التشكيلات القضائية​ بعد إحالتها إليه، علمًا بأنّها أتت وللمرّة الأولى بعد مقابلات مع عدد غير قليل من القضاة".

من جهة ثانية، أوضحت معلومات "الجديد"، أنّ "لقاء رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​نواف سلام​، كان لقراءة نتائجِ زيارة الأخير إلى باريس والملفّات اللّبنانيّة والتّشكيلات القضائيّة"، ​​​لافتةً إلى أنّ "اللّقاء كان مشحونًا لجهة الرّسائل الدّوليّة الّتي حملها سلام من باريس، والّتي تؤشّر إلى أجواء سلبيّة يعيشها لبنان على المستويَين الأمني والسّياسي على حدّ سواء".