وزير خارجية الإمارات: سنستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة فورًا

شدّد وزير الخارجيّة الإماراتيّة ​عبدالله بن زايد آل نهيان​، على أنّ "الأوضاع الإنسانيّة في ​قطاع غزة​ قد بلغت مرحلةً حرجةً وغير مسبوقة، وتواصل الإمارات تصدُّر الجهود الدّوليّة الرّامية إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ​الشعب الفلسطيني​ الشّقيق".

وأكّد في تصريح، "أنّنا سنواصل إيصال الدّعم الإغاثي إلى مَن هُم في أمسّ الحاجة، برًّا وجوًّا وبحرًا. وسنستأنف عمليّات الإسقاط الجوّي على الفور"، مشيرًا إلى أنّ "التزامنا بالتخفيف من المعاناة وتقديم الدّعم، يبقى راسخًا لا يتزعزع".