شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: مصر تلعب دورا تاريخيا لدعم القضية الفلسطينية.. ونرفض التشكيك والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للدعوات التحريضية التى تروج لها جهات محسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تهدف إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات المصرية بعدد من العواصم الأجنبية، في محاولات مكشوفة للإساءة إلى الدولة المصرية والتشكيك في مواقفها الوطنية.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، أن هذه الدعوات البائسة لا تعكس سوى نوايا خبيثة تستهدف تشويه الصورة المشرفة لمصر، والتقليل من دورها المحورى والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا دبلوماسية وإنسانية كبيرة، تمثلت فى المبادرات السياسية لتثبيت التهدئة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وفتح الممرات الآمنة، والعمل المستمر لحقن دماء الأبرياء في قطاع غزة.

وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على أن أى محاولات لاستغلال القضية الفلسطينية للإضرار بمكانة الدولة المصرية، ستقابل بالرفض والإدانة من كل من يدرك حجم التضحيات التى تقدمها مصر من أجل أمن واستقرار المنطقة، ومن الشعوب العربية الرافضة لتلك الأساليب الخبيثة.

ودعا الدكتور ممدوح محمود جموع المصريين في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والدولة المصرية، ودعم مسارها الوطنى في مواجهة تلك الحملات الممنهجة، مشددا على أهمية تعزيز الوعى وإفشال كل مخططات الفوضى والتشكيك التي تتبناها جماعات مأجورة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية أو بالقضية الفلسطينية.