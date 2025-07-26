شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تقدم جلسات دعم متخصصة للأطفال من ذوي صعوبات التعلم والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقًا من الدور الفعّال الذي تقوم به مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم ذوي الهمم، تُنفذ جمعية رسالة للأعمال الخيرية – عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي– جلسات دعم فردية ومتخصصة للأطفال ممن يعانون من صعوبات التعلم.

وتهدف هذه الجلسات إلى مساعدة الأطفال على تجاوز التحديات التعليمية، وتنمية المهارات الإدراكية والسلوكية، بما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويُسهم في تطوير قدراتهم بشكل منهجي ومدروس.

يأتي ذلك في إطار التزام مؤسسات التحالف الوطني بتوفير برامج تأهيلية وتعليمية متكاملة تضمن دمج الأطفال في البيئة التعليمية بشكل فعّال، وتراعي احتياجاتهم الخاصة وفقًا لأعلى معايير الجودة والدعم النفسي والتربوي.

