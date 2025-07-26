شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: المشاركة فى الانتخابات واجب وطني لمواجهة حملات التشكيك والان مع تفاصيل الخبر

أكدت غرفة عمليات حزب المؤتمر المركزية، في بيان لها، أن الدعوات التي تروج لها بعض الحسابات الوهمية والمشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقاطعة الانتخابات لا تعبّر إلا عن أجندات خفية تستهدف النيل من إرادة الشعب المصري وبثّ مشاعر الإحباط واليأس، تحت مزاعم أن المشاركة لا تجدي نفعًا وأن التغيير مستحيل.

وشددت الغرفة على أن هذه الدعوات المضللة تُطلقها أذرع إلكترونية تابعة لجهات معادية، تسعى إلى تقويض المكتسبات الديمقراطية وتشويه ما تحقق من تطور ملموس في الحياة السياسية والدستورية في مصر، بهدف تنفيذ أجندات خارجية تخشى من وعي المواطن وقدرته على تقرير مصيره عبر صناديق الاقتراع.

وجددت الغرفة رفضها القاطع لهذه الدعوات، مؤكدة أن المشاركة الواعية والإيجابية في الانتخابات هي السبيل الحقيقي للتغيير وتحقيق الإصلاح، وأن صوت المواطن هو الأداة الأهم في التعبير عن مطالبه ودفع عجلة التطوير. وأشارت إلى أن مقاطعة الانتخابات لن تفضي سوى إلى بقاء التحديات والمشكلات كما هي دون تغيير.

وأوضحت غرفة عمليات الحزب أن انتخابات مجلس الشيوخ الحالية تشهد تنوعًا ملحوظًا في خلفيات المرشحين وخبراتهم، ما يمنح الناخبين خيارات وطنية حقيقية تمثل مختلف التيارات، وتؤكد أن الساحة السياسية باتت مفتوحة لكل من يحمل رؤية وطنية صادقة.

وأكد البيان أن الحزب، منذ بدء الاستعدادات للعملية الانتخابية، رفع شعار "البديل المناسب"، وقدم نخبة من المرشحين أصحاب الكفاءة والرؤية، ممن يمتلكون حلولًا عملية لقضايا المواطن، وهو ما يجعل من التصويت والمشاركة أداة فعالة للمضي نحو المستقبل.

ودعت غرفة العمليات في ختام بيانها جموع المصريين إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات وممارسة حقهم الديمقراطي بحرية ووعي، من أجل التصدي لحملات التشكيك، وإرسال رسالة قوية مفادها أن الشعب المصري هو صاحب القرار الوحيد في مستقبل وطنه.

كما أكدت التزامها بتوجيهات رئيس الحزب، الربان عمر المختار صميدة، إلى قواعد الحزب وتنظيماته في جميع المحافظات، بضرورة تكثيف الجهود لحث المواطنين على النزول والمشاركة الفعالة، وتقديم نماذج تمثيلية حقيقية تعبر عن آمال الشعب وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.