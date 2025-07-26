الارشيف / اخبار العالم

100 ألف جنيه ورحلة عمرة للأمهات.. "مستقبل وطن" ينظم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية

القاهرة - سامية سيد - كتبت سمر سلامة

السبت، 26 يوليو 2025 08:41 م

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية كبرى لتكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، حيث تأتي هذة الاحتفالية في إطار دور حزب مستقبل وطن الخدمي والاجتماعي لتشجيع الطلاب على مزيد من النجاح والتقدم.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والنائب سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي، والنائب أحمد بدوي أمين شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزي، بالإضافة الي الأمناء المساعدين وأعضاء هيئات مكاتب أمانتي التنظيم والتعليم المركزيتين، فضلاً عن حضور عدد من قيادات الحزب وعدد من أمناء الأمانات المركزية بالحزب، وحضور أولياء أمور الطلاب الأوائل.

وفي نهاية الحفل تم تسليم الجوائز ودروع التكريم للطلاب الأوائل لشعبتي العلمي والأدبي والطلاب المكفوفين وذوي الهمم، والتقاط صور تذكارية وسط فرحه عارمة بين الحضور والطلاب واولياء الامور.

 

