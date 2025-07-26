وجوه جديدة تقود أمن الجنوب.. تغييرات شاملة في مديريات الصعيد بحركة الشرطة 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة السنوية لعام 2025، والتي جاءت لتعكس استراتيجية الوزارة في الدفع بقيادات ميدانية قادرة على مواكبة التحديات الأمنية، خاصة في محافظات الصعيد التي تمثل خط المواجهة الأول مع الجريمة والتنمية في آن واحد.

وشهدت الحركة الدفع بقيادات جديدة لقيادة منظومة الأمن بمحافظات الجنوب، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط الأمني وتحقيق التوازن بين الحسم الأمني والتواجد المجتمعي.

جاءت أبرز التغييرات في صعيد مصر كالتالي:

-اللواء محمد أبو الليل أمين محمد، مساعدًا للوزير لقطاع جنوب الصعيد، وهو القطاع الذي يشرف على عدد من المحافظات الحيوية أمنياً وتنموياً.

-اللواء عبدالله عبد الهادي جلال عبدالله عصر، مديرًا لأمن أسوان، ويتمتع بخبرات كبيرة في إدارة الملفات الجنائية والشُرطية في بيئات متباينة.

-اللواء محمد حامد هشام أحمد، مديرًا لأمن قنا، ويُعد من الكفاءات الأمنية التي أثبتت قدرتها في التعامل مع التحديات الخاصة بالمراكز الريفية والنزاعات القبلية.

تأتي تلك التعيينات ضمن توجه الوزارة نحو ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، لضمان استمرارية الأداء الأمني الفعال، ومواصلة جهود حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب المصري.