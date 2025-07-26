20 ألف متظاهر يطالبون برحيل رئيس وزراء

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن هطول الأمطار، أمس السبت، لم يمنع من احتشاد حوالي 20 ألف شخص بقيادة أحزاب معارضة في ميدان الاستقلال المشهور في كوالالمبور.
وتعهدت الشرطة بتسهيل الاحتجاجات ولجأت إلى تحويلات مرورية.
وهذه أول مسيرة رئيسية تستهدف رئيس الوزراء منذ أن تولى منصبه في عام 2022، وأول مظاهرة حاشدة منذ عام 2018.
ويواجه أنور، الذي يرأس حزب العدالة الشعبي متعدد الأعراق، انتقادات بسبب زيادة تكاليف المعيشة، وتعامله الأخير مع تعيينات قضائية ومحاولة السعي للحصول على حصانة من دعاوي مدنية، في مزاعم بشأن «تحرش جنسي بين أمور أخرى».
ولم يكمل أي رئيس وزراء ماليزي فترة ولايته الكاملة، التي مدتها خمس سنوات منذ عام 2018، حيث عانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من عدم الاستقرار السياسي.
