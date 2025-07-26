روسيا تستهدف مؤسسات إنتاج أسلحة في أوكرانيا

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن هذه الضربة نفذت باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة هجومية، مؤكدة تحقيق الهدف وإصابة كل المواقع المستهدفة.
وذكر التقرير أن ضربات القوات الروسية أصابت أيضا مواقع لتجميع وتخزين الطائرات من دون طيار ومستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية، وكذلك نقاط انتشار مؤقت تشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.
وأفاد التقرير بأن تشكيلات مجموعة قوات «الشرق» الروسية سيطرت على بلدة زيليوني غاي في دونيتسك وملييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
ونشرت الدفاع الروسية لقطات من معارك السيطرة على زيليوني غاي، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية كان قد حولت هذه البلدة إلى معقل رئيسي يحمي طرق الاقتراب من حدود دنيبروبيتروفسك.
