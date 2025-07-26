احتجاجات على زيارة ترمب إلى أسكتلندا

من المتوقع أن يمضي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب معظم يومه الأول في أسكتلندا، في ملعب الجولف الذي يملكه في آيرشاير.
وجذب ترامب حشودًا إلى مطار بريستويك، مساء الجمعة، مع هبوط طائرة الرئاسة الأمريكية قبيل زيارة تستغرق 4 أيام، ستأخذه أيضًا إلى النادي الذي تملكه عائلته في أبردينشاير، بحسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.
ومع اجتماع مقرر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إضافةً إلى معلومات تشير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كيير ستارمر سيقوم برحلة إلى الشمال يوم الاثنين.
ولدى وصوله إلى آيرشاير يوم الجمعة، أجاب الرئيس على أسئلة الصحافيين، قائلًا لأوروبا: «اضبطوا أموركم» بشأن الهجرة، التي قال إنها «تقتل» القارة.
كما أشاد ترامب بـ ستارمر، الذي وصفه بأنه «رجل طيب»، و«أكثر ليبرالية مني بقليل».
