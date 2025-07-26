زلزال بقوة 5.3 درجة في روسيا

أعلنت هيئة الجيوفيزياء الموحدة في كامتشاتكا التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في إقليم كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وقع الزلزال على بعد 171 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وكان مركزه على عمق 77.1 كيلومترًا، ولم ترد أية أنباء عن وقوع أضرار مادية نتيجة الزلزال ولا عن شعور السكان به.

وقبل عدة أيام، ضربت سلسلة من الهزات الأرضية شبه جزيرة كامتشاتكا، وتم تسجيل 10 هزات خلال ساعة ونصف فقط، بلغت أقواها (7.4) درجات على مقياس ريختر.

وشعرت مناطق واسعة في شبه الجزيرة، بالاهتزازات، وصدرت تحذيرات من خطر حدوث تسونامي لكنه لم يحدث، وتراوحت قوة الزلازل بين (5.0 و7.4) درجات.

وقبل ذلك بأيام، وقع زلزال بلغت شدته 4.4 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة نيمورو الواقعة جنوب شرق اليابان، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، وفي نفس الفترة ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس، سواحل مقاطعة لامبونغ الواقعة في جزيرة سومطرة الإندونيسية.