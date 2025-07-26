تونس تكافح للسيطرة على حرائق الغابات

وبحسب جهاز الحماية المدنية، تمّت السيطرة على 202 حريق خلال الساعات الماضية، بينما تتواصل الجهود لإطفاء حرائق أخرى اندلعت يوم الجمعة في غابات كثيفة بجبل منصور الرابط بين محافظتي زغوان وسليانة، في وقت أطلق فيه مواطنون نداء استغاثة بعد اقتراب النيران من منازلهم بفعل قوّة الرياح وارتفاع درجات الحرارة.
وتسبّبت الحرائق في تضرّر مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، حيث أتت على مئات الهكتارات من الأشجار، بينما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.
ودعت السلطات المواطنين إلى توخّي الحذر، وتجنّب التوجه إلى الغابات أو إشعال النار في الهواء الطلق.
مشدّدةً على أن الوضع تحت المراقبة المستمرة، وأن التدخلات الميدانية ستتواصل حتى السيطرة الكاملة على الحرائق.
