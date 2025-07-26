الارشيف / اخبار العالم

تونس تكافح للسيطرة على حرائق الغابات

0 نشر
0 تبليغ

تونس تكافح للسيطرة على حرائق الغابات

واصلت السلطات التونسية، لليوم الثالث على التوالي، جهودها لإخماد حرائق واسعة اندلعت في عدد من غابات وجبال شمال البلاد، بالتزامن مع موجة حرّ قياسية رفعت من حدّة النيران وسرعة انتشارها، وذلك من أجل منع اتساعها ووصولها إلى السكان.

وبحسب جهاز الحماية المدنية، تمّت السيطرة على 202 حريق خلال الساعات الماضية، بينما تتواصل الجهود لإطفاء حرائق أخرى اندلعت يوم الجمعة في غابات كثيفة بجبل منصور الرابط بين محافظتي زغوان وسليانة، في وقت أطلق فيه مواطنون نداء استغاثة بعد اقتراب النيران من منازلهم بفعل قوّة الرياح وارتفاع درجات الحرارة.

وتسبّبت الحرائق في تضرّر مساحات شاسعة من الغطاء النباتي، حيث أتت على مئات الهكتارات من الأشجار، بينما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

ودعت السلطات المواطنين إلى توخّي الحذر، وتجنّب التوجه إلى الغابات أو إشعال النار في الهواء الطلق.

مشدّدةً على أن الوضع تحت المراقبة المستمرة، وأن التدخلات الميدانية ستتواصل حتى السيطرة الكاملة على الحرائق.


كانت هذه تفاصيل خبر تونس تكافح للسيطرة على حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا