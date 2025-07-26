غزة تواجه مصيرا كارثيا بعد انهيار مفاوضات وقف الحرب

تتسارع الأحداث المأساوية في قطاع غزة الذي وصل إلى أزمة إنسانية فظيعة، وسط تعنت إسرائيل وإصرارها على المضي قدما في الحرب ومنع دخول المساعدات بل وقصف مراكز المساعدات لمؤسسة غزة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية وبمساعدة إسرائيل! التي قتلت 25 مواطنًا فلسطينيًا وأصابت آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات متواصلة على قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن من بين القتلى 13 من منتظري المساعدات.

الاعتراف بدولة فلسطين

في حين بدأت أصوات العالم تتعالى بضرورة إيقاف الحرب والاعتراف بحقوق الفلسطينيين على أراضيهم، فبعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه حزم أمره على الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمر، طالب أكثر من 220 نائباً في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، الجمعة الحكومة بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وجاءت الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تتخذ هذه الخطوة، وهو ما أثار إدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.

القتل مستمر

وتفصيلا، أشارت وكالة «وفا» إلى مقتل «3 مواطنين وإصابة آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة في قصف طائرات الاحتلال الحربية حي تل الهوا جنوب مدينة غزة».

وأكدت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) مقتل 3 مواطنين في 3 استهدافات إسرائيلية في خان يونس، مضيفة أن 6 مواطنين قضوا في قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوبي مدينة غزة.

ترمب: لا تهدئة مع حماس

بعد توقف المسار التفاوضي في غزة وتبدد الآمال في تسوية قريبة منح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضوءًا أخضر لإسرائيل لـ«القضاء على حماس»، معتبرًا أن الحركة لم تعد شريكًا في أي حل تفاوضي، بل «عقبة ينبغي تجاوزها»، وفي مقابل هذا التصعيد، تبدو تل أبيب بصدد إعادة صياغة أهداف الحرب.

كارثة الجوع

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن حوالي ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام، محذرا من أن سوء التغذية في تزايد حادّ، وأفاد البرنامج في بيان أن «الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات من اليأس غير مسبوقة، ولا يأكل شخص من أصل كل 3 لأيام، كما تفاقم سوء التغذية، وأكثر من 90 ألف امرأة وطفل في حاجة عاجلة إلى العلاج»، نقلا عن «فرانس برس».

وأضاف أنه من المتوقع أن يواجه 470 ألف فلسطيني «مجاعة كارثية» في القطاع المحاصر خلال الأشهر القادمة.

استياء أوروبي من الكارثة

ومن جانبها، دعت باريس ولندن وبرلين في بيان مشترك، الجمعة، إلى «إنهاء الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة فورا».

وطالبت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان، «الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة المجاعة»، و«احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي»، نقلا عن «فرانس برس».

حماس تتهم أمريكا

في المقابل، اتهمت حركة حماس الإدارة الأمريكية، على لسان عضو مكتبها السياسي باسم نعيم، بالتورط المباشر في تعقيد المسار التفاوضي، معتبرة أن تصريحات المبعوث ويتكوف «خارجة عن السياق المهني والدبلوماسي»، و«تخدم بالكامل الأجندة الإسرائيلية».

3 خيارات

أفاد تقرير إسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي سيقدم لحكومة بنيامين نتنياهو المصغرة، الكابينيت، 3 خيارات لمواصلة الحرب في قطاع غزة، وقالت القناة «i24NEWS» الإسرائيلية، إنه في أعقاب تقارير عن انهيار محادثات غزة، سيقدم الجيش هذه الخيارات الثلاثة:

- صفقة النهاية، تشمل وقفا كاملا للقتال، في حال التوصل إلى اتفاق.

- تطويق مدينة غزة والمعسكرات المركزية، وممارسة الضغط من الخارج، والاستنزاف الجوي، وممارسة النفوذ للضغط على حماس.

- احتلال القطاع - خطوة واسعة النطاق تشمل دخول غزة والمعسكرات المركزية. معناها: خطر حقيقي على حياة الرهائن، وهذا معضلة أخلاقية صعبة لمجلس الوزراء الإسرائيلي.

ASF

- الوضع في غزة أصبح كارثيا وينذر بمزيد من السوء بعد تعثر المفاوضات.

- مقتل 25 مواطنا فلسطينيا في غارات متواصلة ومن بين القتلى 13 من منتظري المساعدات.

- فلسطيني لا يأكل من أصل كل 3 لأيام، وأكثر من 90 ألف امرأة وطفل في حاجة عاجلة إلى العلاج.

- من المتوقع أن يواجه 470 ألف فلسطيني «مجاعة كارثية» في القطاع المحاصر خلال الأشهر القادمة.

- دعت باريس ولندن وبرلين في بيان مشترك، إلى إنهاء الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة فورا