ارتفاع قتلى المواجهات العسكرية بين تايلاند وكمبوديا

أعلن مسؤولون كمبوديون، في وقت مبكر من أمس السبت، عن سقوط 12 قتيلا جديدا في المعارك مع تايلاند، التي دخلت يومها الثالث، ليرتفع عدد القتلى من الجانبين إلى 32 قتيلا.

وقال الجنرال مالي سوشاتا، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كمبوديا، للصحفيين اليوم السبت، إن 7 مدنيين آخرين و5 جنود لاقوا حتفهم خلال يومين من القتال.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن حالة وفاة واحدة- قتل رجل عندما أصابت الصواريخ التايلاندية المعبد الذي كان يختبئ فيه.

وقالت تايلاند إن 6 من جنودها و13 مدنيا قتلوا، من بينهم أطفال، بينما أصيب 59 شخصا، هم: 29 جنديا و30 مدنيا.

وقف فوري لإطلاق النار

أعلن سفير كمبوديا في الأمم المتحدة الجمعة، أن بلاده تريد «وقفاً فورياً لإطلاق النار» مع تايلاند، بعد أن تبادلت الدولتان الجارتان ضربات دامية لليوم الثاني على التوالي.

وقال السفير الكمبودي تشيا كيو للصحافيين عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن: «طلبت كمبوديا وقفاً فورياً لإطلاق النار - دون شروط - وندعو أيضاً إلى حل سلمي للخلاف».

تصاعد النزاع

وتصاعد النزاع الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرقي آسيا خلال اليومين الماضيين إلى مستوى غير مسبوق من العنف منذ عام 2011، مع استخدام الطائرات الحربية والدبابات والقوات البرية والمدفعية.

وتصاعدت التوتر بين الجارتين يوم الخميس، عندما اندلعت اشتباكات على طول الحدود. ورداً على ذلك، قال الجيش التايلاندي إنه أرسل طائرات مقاتلة لقصف مواقع كمبودية. وردت كمبوديا بنيران المدفعية، مما أدى إلى إصابة مناطق تشمل بنية تحتية مدنية. وقد تعرضت محطة وقود ومستشفى للقصف في تايلاند.

32 قتيلا

- النزاع يعود إلى اتفاقية الحدود لعام 1907 بين فرنسا وتايلاند، حيث ظهرت تباينات بين الخرائط، كمبوديا تعتمد على الخريطة الفرنسية بينما تايلاند تعترض على دقتها.

- في عام 1962، منحت محكمة العدل الدولية السيادة على معبد Preah Vihear وبيئته إلى كمبوديا، إلا أن النزاعات لا تزال مستمرة حول المناطق المحيطة.

- في 28 مايو 2025: اندلع تبادل لإطلاق النار بين القوات التايلاندية والكمبودية بالقرب من منطقة Chong Bok، مما أسفر عن مقتل جندي كمبودي.

- تصاعد العنف بشكل حاد بين 24 و26 يوليو، وشمل القصف المدفعي، هجمات جوية باستعمال طائرات F‑16 من جانب تايلاند، ورد كمبوديا بصواريخ Grad. أدى ذلك إلى مقتل عشرات المدنيين وعشرات الجنود ونزوح أكثر من 140 شخصًا.

- سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلًا، بينهم 19 مدنيًا في تايلاند وقرابة 8 مدنيين في كمبوديا، إضافة إلى إصابات واسعة من القصف والألغام الأرضية.