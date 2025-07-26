اليونان تخلي قُرى جراء الحرائق وسط موجة حر

ابوظبي - سيف اليزيد - يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات قرب العاصمة أثينا وفي أنحاء أخرى من البلاد، اليوم السبت، في وقت تتعرض فيه اليونان لموجة الحر الثالثة هذا الصيف، وأخليت بعض القرى والتجمعات السكنية.

وسُمع دوي انفجارات في حين غطت سحب ضخمة من الدخان قرية "دروسوبيي" الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمالي أثينا حيث توجد مصانع تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. وألقت طائرات هليكوبتر المياه ويكافح رجال الإطفاء النيران بمساعدة 26 مركبة وطائرتين.

وذكرت قناة (إي.آر.تي) التلفزيونية أن النيران اشتعلت في منزلين، في حين طلبت السلطات من سكان قرية "كريونيري" القريبة المغادرة باتجاه أثينا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية إن من المتوقع وصول درجات الحرارة في البلاد إلى 44 درجة مئوية اليوم.

وفي جزيرة "إيفيا"، انتشر 115 رجل إطفاء و24 مركبة لإطفاء الحرائق، بمساعدة ست طائرات وسبع طائرات هليكوبتر، لكن الرياح القوية تعرقل جهودهم. وطُلب من سكان منطقة "تريادا" في الجزيرة أن يكونوا على أهبة الاستعداد في حال احتاجوا إلى المغادرة.

وحريق "إيفيا" هو الأحدث في سلسلة من حرائق الغابات التي تؤججها الرياح القوية والظروف المناخية الجافة هذا الشهر.

وفي جزيرة "كيثيرا"، أخلت السلطات قرى "أرونياديكا" و"بيتسيناديس" و"أريوي". وفي منطقة "ميسينيا" غربي أثينا طُلب من سكان قريتي "كريونيري" و"سيلاس" أيضا المغادرة.

وهذه المواقع على قائمة بمناطق يونانية في حالة تأهب قصوى من حرائق الغابات بسبب درجات الحرارة القياسية والرياح القوية.