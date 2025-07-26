الحجار عرض الاوضاع مع طورسركيسيان واستقبل وفدا من "اليازا" وشخصيات

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، النائب السابق سيرج طورسركيسيان مع وفد من حزب الهنشاك برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية فانيك داكسيان ، ثم النائب السابق عثمان علم الدين، وبحث مع كل منهما الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية.

كما استقبل وفدا من جمعية اليازا برئاسة زياد عقل، حيث تم التداول في سبل تعزيز السلامة المرورية والتعاون المشترك بين الجانبين.

وتطرق مع وفد من شركة صادر Sader Legal برئاسة راني صادر، الى امكانية التعاون بين الجانبين في مجال استخدام الأدوات القانونية التي توفرها.

كما والتقى رئيس بلدية الفنار ميشال سلامة، وتم التداول في شؤون إنمائية تتعلق بالبلدة.