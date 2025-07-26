تشييع ضحيتَي جريمة المعاملتين بمأتم شعبي في غزير بحضور الصايغ والقصيفي وفاعليات

شيّعت غزير و​المعاملتين​ ومنطقة فتوح كسروان، المغدورَين جورج عبدالله التحومي وزوجته ليليان جوزف يزبك، اللّذين قضيا في جريمة مروّعة في منزلهما في المعاملتين على يد مجهولين، بمأتم شعبي تقدّمه النّائب سليم الصايغ، الرّئيس السّابق للرّابطة المارونيّة السّفير خليل كرم، نقيب محرّري الصّحافة اللّبنانيّة جوزف القصيفي، ورؤساء بلديّات ومخاتير وفعاليّات.

وقد ترأس راعي أبرشيّة جونية المارونية المطران يوحنا رفيق الورشا مراسم الجنازة في كنيسة السيدة الحبشية في غزير. ونوّه الورشا بـ"مزايا المغدورَين والتزامهما الدّيني والأخلاقي"، معربًا عن إدانته بشدّة "الجريمة المروّعة الّتي حصلت". ودعا الدّولة إلى "تحمّل مسؤوليّاتها، والسّلطات المختصّة الأمنيّة والقضائيّة إلى التحرّك السّريع لكشف المجرمين، واتخاذ الإجراءات لوقف حال التسيّب والفلتان الأمني في ساحل جونية، لاسيّما في غزير- المعاملتين".

في سياق متصل، عُقدت سلسلة اجتماعات بين أبناء المعاملتين، تقرّر على إثرها "تكثيف الاتصالات مع المراجع الأمنيّة من أجل اتخاذ تدابير دائمة، بغرض توفير الأمن في المنطقة الممتدّة ساحلًا من ملعب جونية البلدي إلى مدخل طبرجا صعودًا إلى مفرق غزير- كفرحباب". ودعا أبناء المعاملتين إلى تجمّع مساء الأربعاء المقبل أمام كنيسة مار انطونيوس البادواني في محلّة المحطة، للانطلاق في مسيرة إلى ساحة البلدة عند مفرق غزير القديم، استنكارًا للجريمة وطلبًا لاستتباب الأمن.

من ناحيته، شدّد القصيفي على "وجوب كشف المجرمين في أقصى سرعة ممكنة، وأن يترافق ذلك مع سلسلة من التدابير الأمنيّة الوقائيّة والآنيّة، وأن تتحمّل الأجهزة الرّسميّة واتحاد بلديّات كسروان- الفتوح مسؤوليّتهم في حفظ الأمن في منطقة يُفترض أن تكون منطقة جذب سياحي، بدلًا من أن تكون منطقة جذب للقتل والرّذيلة من دون أي رادع وحسيب".

ولفت إلى أنّ "المسيرة يوم الأربعاء يجب أن تكون تعبيرًا صارخًا عن نفاذ صبر المواطنين حيال هذا التسيّب المفجع"، مركّزًا على أنّ "المعاملتين حاضنة طفولتي ومرتع شبابي ومستودع ذكرياتي، كانت جوهرة الخليج ودرته، وحرام أن تنحدر إلى درك الإهمال والنّسيان".