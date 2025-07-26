مصادر "الجديد": لبنان تلقى رسائل دولية برفض مقترح بري مقابل الإصرار سحب السلاح كاملًا وعاجلًا

أفادت مصادر سياسيّة رفيعة لقناة "الجديد"، بأنّ "الرّسائل التحذيريّة الّتي تصل إلى لبنان حول إمكانيّة إقدام إسرائيل على ضربة في الأيّام المقبلة، هي للضّغط على لبنان لتنفيذ شروط حصر السّلاح".
من جهتها، أشارت مصادر دبلوماسيّة لـ"الجديد"، إلى أنّ "لبنان تلقّى رسائل دوليّة برفض مقترحِ رئيس مجلس النّواب نبيه بري، الّذي يحظى بموافقة "حزب الله"، مقابل الإصرار الدّولي على ضرورة التزام لبنان بالأجندة الدّوليّة وسحب السّلاح كاملًا وعاجلًا".
