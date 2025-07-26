فشل محاولة لعزل 24 نائبا معارضا في تايوان

صوّت الناخبون ال​تايوان​يون ضد عزل 24 نائبا معارضا، وفقا لتعداد رسمي لبطاقات الاقتراع، ما وجه ضربة قوية لحزب الرئيس لاي تشينغ ته وأحبط آماله في السيطرة على البرلمان.

