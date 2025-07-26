شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" ينظّم مؤتمرًا جماهيريًّا فى عين شمس بحضور مرشحيه لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

ينظم حزب العدل بمحافظة القاهرة، غدًا الأحد الموافق 27 يوليو 2025، مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا في حي عين شمس، وذلك ضمن الفعاليات الدعائية لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

يقام المؤتمر في شارع أحمد زكي، متفرع من شارع إبراهيم عبد الرازق، أمام كلية هندسة حلوان – عين شمس، من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً، وينسقه المهندس محمد عطية.

ويشارك في المؤتمر جميع مرشحي حزب العدل الستة عن محافظة القاهرة، وهم الدكتور أحمد عادل درويش أمين لجنة الإسكان بالحزب ونائب وزير الإسكان الأسبق( رمز الشعلة) ، وحسام عيد مساعد رئيس الحزب للشؤون الاقتصادية (رمز الشاكوش) وأحمد السيد مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية (رمز الحصان)، والدكتورة مروة الشافعي مساعد رئيس الحزب للسياسات النقدية (رمز تمثال نهضة مصر)، والدكتور أحمد عنتر أمين الصحة (رمز المشط)، والمهندس بيتر نبيل.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الميدانية التي ينظّمها الحزب في مختلف الأحياء، لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتأكيد على برنامجه الذي يرفع شعار "الناس أولا مش المصالح".