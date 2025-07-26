مشروع إغاثي سعودي للاجئي أوكرانيا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لتركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين في مدينة جيشوف بجمهورية بولندا، والمقام خلال الفترة من 14 وحتى 21 يوليو 2025، بمشاركة 7 متطوعين من مختلف التخصصات، وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بتركيب الأطراف الصناعية لـ19 مستفيدًا.

من جهة أخرى، قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا، محمد البركة، وسفير أوكرانيا لدى بولندا، فاسيل بودنار، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا، محمد الحديثي، بزيارة تفقدية للمشروع، وأشادوا بالجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة لدعم اللاجئين الأوكرانيين، مؤكدين أن ذلك يجسد أسمى معاني التضامن الإنساني مع اللاجئين.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة فاقدي الأطراف حول العالم، ولإعادة الأمل إليهم.