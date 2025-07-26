القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى استقلال بلديهما

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المالديف لذات المناسبة، وعبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما هنأ خادم الحرمين وولي العهد، رئيس ليبيريا، جوزيف نيوما بوا كاي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وأعربا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومته وشعبه اطراد التقدم والازدهار.
