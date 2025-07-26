أوكرانيا: قصفنا منشأتين عسكريتين في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصنعا لمعدات الاتصالات اللاسلكية وعتاد الحرب الإلكترونية في منطقة "ستافروبول" الروسية في هجوم خلال الليل.

وذكر المسؤول أن منشأتين في مصنع "سيجنال" في مدينة "ستافروبول"، التي تبعد حوالي 540 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية، تضررتا في الهجمات.

ونشر المسؤول عدة مقاطع مصورة قصيرة تظهر انفجارا وعمودا كبيرا من الدخان الكثيف يتصاعد في السماء.

وأضاف أن المصنع من المنشآت الرائدة في إنتاج عتاد الحرب الإلكترونية، بما في ذلك الرادار ومعدات الملاحة اللاسلكية ومعدات الاتصالات اللاسلكية.

وأردف المسؤول "في هذه الليلة، قصفت طائرات مسيرة بعيدة المدى تابعة لجهاز الأمن الأوكراني منشآت الإنتاج في مصنع ستافروبول اللاسلكي (سيجنال)".

وتابع "يوقف كل هجوم من هذا القبيل عمليات الإنتاج ويقلل من الإمكانات العسكرية لروسيا. وسيستمر هذا العمل".