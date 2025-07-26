باكستان تحذر من فيضانات جليدية

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت باكستان، اليوم السبت، من حدوث فيضانات جليدية في شمال غرب البلاد، حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار على المنطقة الأسبوع المقبل.

وقال أنور شهزاد، أحد المتحدثين باسم الهيئة المحلية لإدارة الكوارث، إن الأمطار في إقليم خيبر باختنونخوا كانت أكثر غزارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من الطقس ومن فيضانات ناجمة عن انفجارات بحيرات جليدية.

وذكر خطاب من الهيئة، أرسلته في منتصف يوليو الجاري، أن "الارتفاع المستمر في درجات الحرارة ربما يؤدي إلى تسريع ذوبان الثلوج والأنهار الجليدية والأحداث الجوية اللاحقة" في المناطق المعرضة للخطر في المنطقة.

وأدت الأمطار الموسمية والفيضانات هذا العام، في باكستان، إلى مقتل العشرات إضافة إلى خسائر في الممتلكات والبنى التحتية.