قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة غادرت منزل ذويها في الشاوية- بكفيا ولم تعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: نور مجيد طانيوس (مواليد عام 2004، لبنانيّة)، الّتي خرجت بتاريخ 2025-07-18 من منزل ذويها الكائن في محلّة الشاوية- بكفيا إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتّصال بمخفر بكفيا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 982504 –04، للإدلاء بما لديهم من معلومات".