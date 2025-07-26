أمن الدولة: ختم معملَين لتكرير وتعبئة مياه الشرب في صيدا بالشمع الأحمر

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "في إطار جهودها المستمرّة لحماية الصّحة العامّة، قامت دوريّة من مديريّة الجنوب الإقليميّة- مكتب صيدا بتاريخ 25/07/2025، بختم معملَين لتكرير وتعبئة مياه الشّرب في صيدا بالشّمع الأحمر؛ بمؤازرة مندوبين من مديريّة حماية المستهلك".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "الفحوصات المخبريّة أظهرت أنّ المياه المنتَجة في المعملَين هي ملوّثة جرثوميًّا، فتمّ تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص".
