إصابة فلسطينيَين بطلقات نارية نتيجة إشكال في مخيم البداوي

أُصيب كلّ من الفلسطينيَّين "خ. خ" و"م. ب" بطلقات ناريّة، خلال إشكال وقع داخل ​مخيم البداوي​ وتطوّر إلى إطلاق نار. وقد تم نقلهما إلى مستشفى صفد التّابع لجمعيّة الهلال الأحمر الفلسطيني في المخيم، فيما حضر عناصر من القوّة الأمنيّة المشتركة في المخيم والقوى الأمنية إلى المكان، وفتحوا تحقيقًا بالحادث، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

