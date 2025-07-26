السيسي وماكرون أكدا ضرورة إيصال المساعدات لغزة والتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، أنّ "الرّئيس ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أكّد على متانة العلاقات الثّنائيّة بين ​مصر وفرنسا​، وعلى التزام الجانبين بالبناء على الزّخم الّذي صاحب زيارة الرّئيس الفرنسي الأخيرة إلى القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون الثّنائي في مختلف المجالات، لا سيّما الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة".

وأوضح في بيان، أنّ "الاتصال تناول جهود مصر المكثّفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، وتبادل الرهائن والمحتجزين، كما تم التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانيّة بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع".

وأشار الشناوي إلى أنّ "ماكرون أكّد في هذا الصّدد، دعم بلاده الكامل للمساعي المصريّة، كما شدّد الجانبان على ضرورة التوصّل إلى حل عادل وشامل للقضيّة الفلسطينيّة وفقًا لقرارات الشّرعيّة الدّوليّة"، لافتًا إلى أنّ "في السّياق ذاته، أعرب السيسي عن ترحيبه بما أعلنه ماكرون مؤخّرًا بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسميًّا عن قرارها بالاعتراف بالدّولة الفلسطينيّة، خلال أعمال الشّق رفيع المستوى للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في شهر أيلول المقبل بمدينة نيويورك".

وأكّد السيسي أنّ "هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسيّة المتواصلة لتنفيذ حل الدّولتين، باعتباره السّبيل الوحيد لتحقيق تطلّعات الشّعبَين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنبًا إلى جنب، وتحقيق السّلام الدّائم والاستقرار في المنطقة".

كما ذكر الشناوي أنّ "الاتصال تناول كذلك التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسيّة السّعوديّة المشتركة، الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السّلميّة للقضيّة الفلسطينيّة، والمقرّر عقده في نيويورك خلال شهر تمّوز الحالي".