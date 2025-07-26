شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الجالية المصرية يحذر من الدعوات المشبوهة للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج بحجة دعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد مصطفى، عضو الجالية المصرية بالخارج، رفضه التام واستنكاره الشديد للدعوات المشبوهة التي أطلقتها كيانات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، تحت شعار "دعم القضية الفلسطينية".



وصرح "مصطفى"، بأن هذه الدعوات ليست إلا محاولات يائسة ومكشوفة لتشويه صورة الدولة المصرية وإضعاف دورها الإقليمي والدولي في المنطقة والعالم، خاصة في ظل الجهود الدؤوبة والمخلصة التي تبذلها القيادة المصرية لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة.



وأضاف: "نحن ندرك تمامًا أن هذه الكيانات لا يهمها سوى تنفيذ أجنداتها الخاصة التي تخدم مصالحها الضيقة، ولا علاقة لها بدعم أشقائنا في فلسطين، لافتًا إلى أن تلك الكيانات تستغل قضية عادلة ومقدسة لتحقيق أهدافهم الخبيثة في النيل من استقرار مصر ووحدتها.



وحذر مصطفى أبناء الجالية المصرية بالخارج من مخاطر الانصياع وراء هذه الفتن والدعوات التحريضية التي تهدف إلى النيل من الوطن وتقويض أمنه واستقراره، داعيًا الجميع إلى اليقظة والوعي، وعدم الانجرار وراء أي محاولات لشق الصف أو بث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.



وشدد عضو الجالية المصرية، على أن "مصر ستبقى دائمًا سندًا وعونًا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن هذه المحاولات اليائسة لن تزيدنا إلا إصرارًا على دعم وطننا وقيادته في مواجهة كل التحديات.