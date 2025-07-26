الارشيف / اخبار العالم

إخماد حريق غابات بشمال ليماسول

ابوظبي - سيف اليزيد -  سيطر رجال الإطفاء على حريق غابات دمر 120 كيلو مترا مربعا إلى شمال مدينة ليماسول الساحلية القبرصية، حسب صحيفة "سايبروس تايمز" في موقعها الالكتروني اليوم السبت.
وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى استمرار عمليات المراقبة والمتابعة على الأرض ومن الجو لضمان عدم اندلاع الحريق مرة أخرى.
وتوفي شخصان بعد نشوب حريق في سيارتهما، وتم نقل العشرات لتلقي الإسعافات في المستشفيات.
واحترقت منازل ونفقت حيوانات بعد اندلاع الحريق في قرية جبلية، على بعد حوالي 20 كيلومتراً شمال ليماسول، الواقعة على الساحل الجنوبي، وهي ثاني أكبر مدينة في الجزيرة والميناء البحري الرئيسي فيها.
وذكرت صحيفة سايبرس تايمز أن مسؤولين بوزارة الزراعة بدأوا تقييم الأضرار بهدف تعويض المزارعين.

