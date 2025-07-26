شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب ميدانية.. روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا السبت سيطرتها على قرية جديدة في منطقة دنيبروبيتروفسك في شرق وسط أوكرانيا، هي الثانية في هذه المنطقة منذ بدء هجومها في فبراير 2022.وتواصل موسكو تحقيق مكاسب ميدانية في أوكرانيا، في حين انتهت الجولة الثالثة من محادثات السلام بين الروس والأوكرانيين الأربعاء في إسطنبول دون إحراز أي اختراق.وقال الجيش الروسي في بيان على تلغرام إن قواته "حررت بلدة مالييفكا" في منطقة دنيبروبيتروفسك. ومطلع هذا الشهر، أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة داتشنوي الصغيرة في هذه المنطقة.وتمثل السيطرة على مالييفكا، إذا أكدتها كييف، انتكاسة رمزية أخرى للقوات الأوكرانية.ويمثل أي تقدم روسي حقيقي في منطقة دنيبروبيتروفسك أهمية استراتيجية في المحادثات التي قد تعقد لاحقا لإيجاد حل النزاع بين الجانبين.وفي منطقة دونيتسك في الشرق، أعلن الجيش الروسي السبت أيضا سيطرته على قرية زيليني هاي والتي وصفها بأنها "مهمة للدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن زيليني هاي كانت تحمي الحدود الإدارية مع منطقة دنيبروبيتروفسك، ونشرت صورا لهجمات جوية مكثفة وجنود يرفعون الأعلام الروسية على مبانٍ متضررة وسط حقول خضراء.يتمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمطالبه لا سيما تنازل كييف عن المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا، وتخلي أوكرانيا عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهي شروط تعتبرها أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون غير مقبولة.وتريد أوكرانيا انسحابًا كاملًا للقوات الروسية التي تحتل نحو 20% من مساحتها الإجمالية.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثوا في إمكان عقد لقاء بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهم في إسطنبول هذا الأسبوع.لكن الكرملين استبعد الجمعة عقد لقاء مماثل خلال 30 يومًا.