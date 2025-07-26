شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر من كوارث بيئية بعد أمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار قياسية

الدمام - شريف احمد - أصدرت بكين اليوم تحذيرًا من وقوع كوارث بيئية، منها انهيارات أرضية وطينية بعد هطول أمطار غزيرة أمس، حيث تسببت العواصف التي تجتاح شمال الصين للمرة الثانية خلال عام في أمطار غزيرة على "باودينغ" القريبة.ويأتي تنبيه الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في بكين الصادر لعشرة أحياء من أصل 16 في المدينة في وقت حذرت فيه السلطات المحلية أيضًا من حدوث سيول بالمناطق الجبلية.وذكر "تلفزيون الصين المركزي" أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الليل في "فوبينغ"، وهي جزء من "باودينغ" الصناعية، بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل سجلتها محطة أرصاد جوية محلية بمنسوب مياه وصل إلى 145 مليمترًا في الساعة.وسجلت محطة "شيتشوانج" أكبر معدل لهطول الأمطار بلغ 540 مليمترًا على مدى ثماني ساعات، متجاوزًا بذلك متوسط الأمطار السنوي في "باودينغ" البالغ نحو 500 مليمتر، ويهدف التحذير أيضًا إلى ضمان سلامة الخزانات والسدود أثناء الفيضانات.