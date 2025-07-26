كرامي: على المسؤولين اتخاذ المواقف والقرارات اللازمة لحماية لبنان ودرء الأخطار المقبلة

أشار رئيس تيّار "الكرامة" النّائب ​فيصل كرامي​، إلى أنّ "وسائل إعلاميّة محليّة وعربيّة مرموقة نقلت عن وزير الخارجيّة السّعوديّة ​فيصل بن فرحان آل سعود​، قوله إنّ السّعوديّة لن تساعد ​لبنان​ ما لم تتحمّل الدّولة مسؤوليّاتها في إدارة الأمن والسّلاح".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "هذا الكلام يحمل في طيّاته الكثير من الخطورة، وهو واضح ولا يحتاج إلى تفسير، ويتطلّب منّا جميعًا أن نضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، كما يفرض على المسؤولين اللّبنانيّين المنتخَبين في كل المؤسّسات الدّستوريّة، اتخاذ المواقف والقرارات اللّازمة لحماية لبنان ودرء الأخطار المقبلة؛ الّتي تعادل الجحيم".

ورأى كرامي أنّ "من واجبي أن أصارح الجميع، بأنّ الوقت اليوم هو وقت اتخاذ قرارات مصيريّة قبل فوات الأوان، وإنّ جلّ أصحاب القرار ليعلمون صدق نوايانا، وخطورة ما نحذّر منه".