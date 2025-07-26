الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال قائد في ركن قطاع بنت جبيل في "حزب الله"

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "في عمليّة استهداف مباشرة ثالثة في قطاع بنت جبيل هذا الأسبوع، هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان، وقضت على المدعو علي عبد القادر إسماعيل، الّذي عمل قائدًا في ركن قطاع بنت جبيل في حزب الله".
وادعّى في تصريح، أنّ "إسماعيل كان ضالعًا في محاولات إعادة إعمار قدرات "حزب الله" في منطقة بنت جبيل، حيث شكّلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
