شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يواصل دعم مرشحى الحزب فى انتخابات "الشيوخ 2025" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل حزب الجبهة الوطنية تكثيف تحركاته الميدانية استعدادا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، من خلال سلسلة مؤتمرات جماهيرية حاشدة في مختلف المحافظات، لدعم مرشحيه سواء على القائمة الوطنية من أجل مصر أو بالنظام الفردي، في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وحشد الدعم الانتخابي.

ويعقد الحزب اليوم السبت، مؤتمرا جماهيريا كبيرا في محافظة المنوفية، بحضور قيادات الحزب، وذلك لدعم مرشح الحزب محمد إبراهيم محمد موسى، بالنظام الفردي، ودعم القائمة الوطنية من أجل مصر، والحث على المشاركة في العملية الانتخابية.

فيما ينظم الحزب غدا الأحد، مؤتمرين جماهيريين متزامنين، الأول في محافظة المنيا لدعم محمد صلاح الدين محمد البدري، مرشح الحزب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، والثاني في محافظة الإسكندرية لدعم إيهاب زكريا عطا الله، مرشح الحزب فردي، وذلك في أجواء متوقعة من الحشد الجماهيري الكبير.

أما يوم الإثنين 28 يوليو، فيشهد نشاطا مكثفا، حيث يعقد الحزب ثلاثة مؤتمرات كبرى في كل من، الجيزة لدعم محمود على عبد الله مرجان، مرشح الحزب فردي، ودعم القائمة الوطنية من أجل مصر، لدعم كل من أحمد الحمامصي، وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ومؤتمر ثاني في محافظة البحيرة، لدعم مرشح الحزب، محمود يوسف لطيف، مرشح الحزب بالنظام الفردي، والمؤتمر الثالث، في مركز سمنود بمحافظة الغربية لدعم محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب بالنظام الفردي، وعادل مأمون، المرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

ويوم الثلاثاء، الموافق 29 يوليو، ينظم الحزب مؤتمرا جماهيريا في محافظة القليوبية، لدعم مرشح الحزب فتحي دسوقي سيد علي، المرشح فردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط مشاركة منتظرة من رموز المحافظة وقيادات الحزب.

ويختتم جدول المؤتمرات يوم الأربعاء المقبل، بمؤتمر جماهيري حاشد في محافظة سوهاج، لدعم مرشحي الحزب عن المحافظة، أحمد مصطفى محمد عدلي المرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

يُذكر أن حزب الجبهة الوطنية كان قد عقد خلال الأيام الماضية عددًا من المؤتمرات الجماهيرية الناجحة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وسط تفاعل كبير من المواطنين، حيث استعرض المرشحون برامجهم الانتخابية، والتي تمحورت حول دعم الفئات الشعبية، وتمكين الشباب، وتطوير الخدمات الأساسية في المحافظات.

وأكد قيادات الحزب خلال المؤتمرات السابقة أن الجبهة الوطنية تخوض هذه الانتخابات برؤية واضحة قائمة على العمل الجاد والتواصل الحقيقي مع المواطن المصري، إيمانًا بأهمية دور مجلس الشيوخ في دعم التشريعات والسياسات العامة للدولة المصرية.